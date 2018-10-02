【本港經濟】８月零售銷貨額升幅加快至９﹒５％，勝預期

《經濟通通訊社２日專訊》本港零售銷售連升１８個月。政府統計處發表的臨時估計數字顯

示，今年８月份的零售業總銷貨價值為３８２億元，按年上升９﹒５％，比市場原來預測升８％

及７月修訂後升７﹒８％為佳。今年首八個月合計的零售業總銷貨價值的估計上升１２﹒２％。

扣除其間價格變動後，８月份零售業總銷貨數量估計按年升８﹒１％，亦高於市場預估升６

﹒５％。今年７月的零售業總銷貨數量修訂後料按年升５﹒９％。今年首八個月合計的零售業總

銷貨數量估計升１０﹒６％。



＊珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨額升近２２％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，８月份珠寶首飾、鐘表及名貴禮物

的銷貨價值按年上升２１﹒６％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升０﹒３％）；百貨公司貨

品（上升１１﹒７％）；藥物及化妝品（上升１６﹒３％）；服裝（上升５﹒７％）；食品、酒

類飲品及煙草（上升６﹒３％）。另一方面，８月份電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按

年下跌３﹒５％。其次為書報、文具及禮品（銷貨價值下跌２﹒３％）。



＊就業良好及訪港旅客增長續帶來支持＊



截至今年８月的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計

下跌１﹒６％，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌１﹒９％。

政府發言人指出，在本地消費需求穩健及訪港旅客顯著增長的支持下，零售業銷售在８月份

錄得顯著的按年增長，短期展望而言，就業及收入情況良好，以及訪港旅遊業持續增長，應會為

零售業帶來支持。政府會密切留意外圍不利因素往後對消費意欲的影響。（ｃｌ）

