《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６９９１點，跌３點，低水１３５
點，最新報２６９７４點，跌２０點，低水１５２點，合約成交４５７７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０７１１點，跌６點，低水４３點，最新報１０７
１３點，跌４點，低水４２點，合約成交２１９７張。（ｊｏ）
02/10/2018 18:11
【夜期時段】即月期指現報２６９７４點，跌２０點，低水１５２點
《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６９９１點，跌３點，低水１３５
點，最新報２６９７４點，跌２０點，低水１５２點，合約成交４５７７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０７１１點，跌６點，低水４３點，最新報１０７
１３點，跌４點，低水４２點，合約成交２１９７張。（ｊｏ）
|生財有道02/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】中國即食麵飲市場料回暖 康師傅食品股投資首選
|中國故事02/10/2018
【走入大灣區】中科零壹：政府多重補貼促創科 惟與港合作未暢順
|FOCUS02/10/2018
【FOCUS】搞掂加國侵侵更「得戚」 增長前景黯央媽或降息？
|興證快訊02/10/2018
本港加息周期展開
|國際動態02/10/2018
揭抗癌關鍵 美日專家奪醫學獎
|生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】10月吼買油股油服股 濠賭股可炒「黃金周」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰