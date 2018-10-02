【夜期時段】即月期指現報２６９７４點，跌２０點，低水１５２點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６９９１點，跌３點，低水１３５

點，最新報２６９７４點，跌２０點，低水１５２點，合約成交４５７７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０７１１點，跌６點，低水４３點，最新報１０７

１３點，跌４點，低水４２點，合約成交２１９７張。（ｊｏ）

