《經濟通通訊社２日專訊》招商永隆銀行推出港元定期存款電子優惠，由明日（３日）起效
，客戶透過該行手機應用程式，敍做最少一萬元，存款年期３個月，可享年利率高達２﹒１％，
額滿即止。（ｃｈ）
02/10/2018 18:46
【港元利率】招商永隆推港元定存電子優惠，三個月存息２﹒１％
《經濟通通訊社２日專訊》招商永隆銀行推出港元定期存款電子優惠，由明日（３日）起效
，客戶透過該行手機應用程式，敍做最少一萬元，存款年期３個月，可享年利率高達２﹒１％，
額滿即止。（ｃｈ）
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