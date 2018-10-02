《經濟通通訊社２日專訊》沙中線會展站的沉降指標獲批放寬至最多９５毫米，行政長官林
鄭月娥早上出席行政會議前回應指，沙中線會展站等的工程問題，屬於非常專業及科學性，惟強
調特區政府一定會確保有關工程安全才會准許復工、進行驗收及開放予市民使用。（ｆｗ）
02/10/2018 10:12
【港鐵頭痕】沙中線沉降標準放寬，林鄭：必須確保安全方准復工
《經濟通通訊社２日專訊》沙中線會展站的沉降指標獲批放寬至最多９５毫米，行政長官林
鄭月娥早上出席行政會議前回應指，沙中線會展站等的工程問題，屬於非常專業及科學性，惟強
調特區政府一定會確保有關工程安全才會准許復工、進行驗收及開放予市民使用。（ｆｗ）
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