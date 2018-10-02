《經濟通通訊社２日專訊》昨日有持港獨標語示威者被保安禁止進入政府東翼前地，有遊行
示威者指，過往有關示威標語亦可展示，但昨卻不准帶入去，質疑政府「搬龍門」。行政長官林
鄭月娥早上出席行政會議前強調，在政府物業內，儘管讓人示威或表達言論，但相關人士利用政
府的地方，鼓吹及宣揚港獨，政府無可能接受，所以昨日行政署人員及保安員勸喻示威者，有關
宣傳品不能帶入東翼前地，是理所當然。
林鄭月娥指，她上任初期重開政總東翼前地，是希望多一個地方讓社會發表意見，但重開政
府的用地有一定規矩。（ｆｗ）（ｚｚ）
02/10/2018 10:23
【香港政情】林鄭：禁港獨標語於政總出現理所當然
《經濟通通訊社２日專訊》昨日有持港獨標語示威者被保安禁止進入政府東翼前地，有遊行
示威者指，過往有關示威標語亦可展示，但昨卻不准帶入去，質疑政府「搬龍門」。行政長官林
鄭月娥早上出席行政會議前強調，在政府物業內，儘管讓人示威或表達言論，但相關人士利用政
府的地方，鼓吹及宣揚港獨，政府無可能接受，所以昨日行政署人員及保安員勸喻示威者，有關
宣傳品不能帶入東翼前地，是理所當然。
林鄭月娥指，她上任初期重開政總東翼前地，是希望多一個地方讓社會發表意見，但重開政
府的用地有一定規矩。（ｆｗ）（ｚｚ）
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