《經濟通通訊社２日專訊》盛傳代表建制派出選九龍西補選的前食衛局政助陳凱欣，今日終
宣布參選。她指，會以眾籌方式籌集選舉經費，目標金額為１１２﹒５萬。
陳凱欣指自己沒有加入任何政黨，希望爭取不同黨派的支持，已約見不同政治光譜的黨派，
但因時間較短，不少民主派人士仍未有回覆。她亦強調沒有與中聯辦見面。
被問到若當選立法會議員，如何解決立法會的困局。她指會就不同議題公開去討論，「不會
關上後門」。至於是否應以特權法查沙中線工程醜聞，她指可以是一個選擇。（ｃｗ）
02/10/2018 11:55
【九西補選】陳凱欣稱會以眾籌方式籌集選舉經費
《經濟通通訊社２日專訊》盛傳代表建制派出選九龍西補選的前食衛局政助陳凱欣，今日終
宣布參選。她指，會以眾籌方式籌集選舉經費，目標金額為１１２﹒５萬。
陳凱欣指自己沒有加入任何政黨，希望爭取不同黨派的支持，已約見不同政治光譜的黨派，
但因時間較短，不少民主派人士仍未有回覆。她亦強調沒有與中聯辦見面。
被問到若當選立法會議員，如何解決立法會的困局。她指會就不同議題公開去討論，「不會
關上後門」。至於是否應以特權法查沙中線工程醜聞，她指可以是一個選擇。（ｃｗ）
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