  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/10/2018 11:55

【九西補選】陳凱欣稱會以眾籌方式籌集選舉經費

　　《經濟通通訊社２日專訊》盛傳代表建制派出選九龍西補選的前食衛局政助陳凱欣，今日終
宣布參選。她指，會以眾籌方式籌集選舉經費，目標金額為１１２﹒５萬。
　　陳凱欣指自己沒有加入任何政黨，希望爭取不同黨派的支持，已約見不同政治光譜的黨派，
但因時間較短，不少民主派人士仍未有回覆。她亦強調沒有與中聯辦見面。
　　被問到若當選立法會議員，如何解決立法會的困局。她指會就不同議題公開去討論，「不會
關上後門」。至於是否應以特權法查沙中線工程醜聞，她指可以是一個選擇。（ｃｗ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS02/10/2018
【FOCUS】搞掂加國侵侵更「得戚」 增長前景黯央媽或降息？
興證快訊02/10/2018
本港加息周期展開
國際動態02/10/2018
揭抗癌關鍵 美日專家奪醫學獎
生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】10月吼買油股油服股 濠賭股可炒「黃金周」
生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】港股九月跌百點五連挫 十月或略升二萬九受阻
生財有道28/09/2018
【本港樓市】私樓指數連升28個月後斷纜 標普：樓市出現轉捩點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN