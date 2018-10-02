【九西補選】民協施德來：唯獨支持劉小麗，不評論馮檢基參選動機

《經濟通通訊社２日專訊》曾表明如果劉小麗未能入閘才參選的前民協成員馮檢基發採訪通

知，下午將前往報名。民協主席施德來表示，民協唯一支持的候選人就是劉小麗，不評論馮檢基

參選動機。

施德來多次強調，任何情況之下即使有其他民主派人士出選，民協只會支持劉小麗。至於一

旦劉小麗未能入閘，是否會支持Ｐｌａｎ Ｂ李卓人，施德來表示一直認為是需要由初選選出Ｐ

ｌａｎ Ｂ，現時沒有初選民主派應該再作考慮，同時他又呼籲政府不要無理取消劉小麗參選資

格。（ｆｗ）（ｚｚ）

