【九西補選】馮檢基報名參選，指「鎅票」論沒根據亦沒意思

《經濟通通訊社２日專訊》立法會九龍西補選提名期今日展開。早前強調劉小麗若被取消參

選資格，自己才會參選的前民協會成員馮檢基，昨日（１日）突然發出採訪通知，報名參選九龍

西補選。對於有指他出選是「鎅票」，他認為有關言論沒根據亦沒意思。

馮檢基今日下午到九龍城民政事務署報名參選。他明言，今次報名參選是因為非建制派「獨

裁」、「欽點」Ｐｌａｎ Ｂ，以及鄭宇碩、李永達等人發表不符事實、謀殺他人格的言論，他

要盡快參選，阻止這些失實言論繼續發佈。

他舉例指，民協何啟明曾稱「明撐暗撐都不撐馮檢基」，他認為何啟明是受到壓力而發表有

關言論，「否則他怎會不撐恩師」，又批評現時選舉充斥了文革式的文化，要盡快停止這種鬥爭

式的文化，自己就要盡快報名。

馮檢基指，由始至終都認為劉小麗應優先參加今次補選，若劉小麗於提名期結束前確認成為

參選人，自己將會立即退選；若劉氏在提名期後才獲公布成為候選人，自己則不會進行選舉工程

，但是否有效助劉小麗則不是由他控制；若劉氏未能入閘，他便會「迎戰」欽點而出的

Ｐｌａｎ Ｂ及保皇黨候選人。

被問到以後還會否參選，馮檢基未有正面回應，僅指每次選舉的情況都不一樣，今次是為了

對抗非建制派中的獨裁和欽點而出來。

另外，民主派的劉小麗今日早上１１時半已報名參選；盛傳代表建制派出選的前食衛局政助

陳凱欣，今日也正式宣布參選。（ｃｗ）

