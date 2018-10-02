【走入大灣區】中科零壹：政府多重補貼促創科，惟與港合作未暢順

《經濟通通訊社記者吳祉駿２日報道》近年內地政府積極推動創新科技產業發展，各省各市

針對創投的公私營基金、產業園及相關公司的建設遍地開花。位於廣州羊城晚報創意產業園的中

科零壹，是一個以科技文創為主的初創孵化平台，該公司總經理廉潔表示，廣東省政府大力支持

創科產業發展，尤其在資金支援上做得較好，「在一些公營基金中，成功獲批並定性為高新企業

的公司，廣東省政府一般會補貼２００萬元人民幣左右；為支持學生投身創科，政府旗下有一個

青藍基金，專門是讓大學生或畢業兩年內的年輕人申請，每年資助總額達２０００萬元人民幣，

對創科培育有很大幫助。」私營集資方面，她認為內地投資者參與創科上的氛圍很好，業內不時

會舉辦研討會、創科比賽等。



＊中港兩地有金融問題，資金要走出去有難度＊



廉潔指，大灣區概念提出後，近年中科零壹與香港的創新企業的確加強了接觸，但礙於中港

兩地的金融機構及法制有所不同，投資上仍存有技術問題，如粵港深資金在流動上有難度，所以

現階段仍未運行得很暢順，公司暫時未有投資港企，但就與香港的天使基金投資人有合作關係。

除了直接融資外，中科零壹這類孵化平台亦會協助初創企業連繫政府、媒體、券商及投資者

，為他們提供行政方案等。據了解，中科零壹過去已協助過百間企業發展，其中部分公司如東方

網力（深：３００３６７）更已上市，在新三板投牌的企業亦有二、三十間；布塔科技、

ｓｔｏｒｙｂｏｏｋ、騰清動漫亦是公司的精品項目之一。

