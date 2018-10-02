  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/10/2018 11:14

【政策風向】人行：貨幣政策保持穩健中性及鬆緊適度

　　《經濟通通訊社２日專訊》人行貨幣政策委員會日前召開例會，會議認為，當前中國經濟保
持平穩發展，經濟增長保持韌性，總供求基本平衡，增長動力加快轉換。內需對經濟的拉動作用
不斷，人民幣匯率及市場預期總體穩定，應對外部衝擊的能力增強。穩健中性的貨幣政策取得了
較好成效，宏觀槓桿率趨於穩定，金融風險防控成效顯現，金融對實體經濟的支持力度較為穩固
。國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經濟
金融形勢更加錯綜複雜，面臨更加嚴峻的挑戰。　
　　會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融走勢和環境的新變化，高度重視逆周期調節，
加強形勢預判和前瞻性預調微調。穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門
，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。繼續深化金融體制改革，健全
貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，進一步疏通貨幣政策傳導渠道。按照深化供給側結構
性改革的要求，優化融資結構和信貸結構，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社
會發展的貢獻相適應，提升金融服務實體經濟能力，推動形成經濟金融良性循環。主動有序擴大
金融對外開放，增強金融業發展活力和韌性。　
　　會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，堅持穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、
穩預期，綜合運用多種貨幣政策工具，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，在利率、匯率和國際
收支等之間保持平衡，促進經濟平穩健康發展，穩定市場預期，打好防範化解金融風險攻堅戰，
守住不發生系統性金融風險的底線。（ｅｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊02/10/2018
本港加息周期展開
國際動態02/10/2018
揭抗癌關鍵 美日專家奪醫學獎
生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】10月吼買油股油服股 濠賭股可炒「黃金周」
生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】港股九月跌百點五連挫 十月或略升二萬九受阻
生財有道28/09/2018
【本港樓市】私樓指數連升28個月後斷纜 標普：樓市出現轉捩點
香港政情28/09/2018
【施政前瞻】中小學教師全面學位化料可成事 建制封口不提推國教
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN