【政策風向】人行：貨幣政策保持穩健中性及鬆緊適度

《經濟通通訊社２日專訊》人行貨幣政策委員會日前召開例會，會議認為，當前中國經濟保

持平穩發展，經濟增長保持韌性，總供求基本平衡，增長動力加快轉換。內需對經濟的拉動作用

不斷，人民幣匯率及市場預期總體穩定，應對外部衝擊的能力增強。穩健中性的貨幣政策取得了

較好成效，宏觀槓桿率趨於穩定，金融風險防控成效顯現，金融對實體經濟的支持力度較為穩固

。國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經濟

金融形勢更加錯綜複雜，面臨更加嚴峻的挑戰。

會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融走勢和環境的新變化，高度重視逆周期調節，

加強形勢預判和前瞻性預調微調。穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門

，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。繼續深化金融體制改革，健全

貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，進一步疏通貨幣政策傳導渠道。按照深化供給側結構

性改革的要求，優化融資結構和信貸結構，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社

會發展的貢獻相適應，提升金融服務實體經濟能力，推動形成經濟金融良性循環。主動有序擴大

金融對外開放，增強金融業發展活力和韌性。

會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，堅持穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、

穩預期，綜合運用多種貨幣政策工具，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，在利率、匯率和國際

收支等之間保持平衡，促進經濟平穩健康發展，穩定市場預期，打好防範化解金融風險攻堅戰，

守住不發生系統性金融風險的底線。（ｅｙ）

