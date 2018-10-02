《經濟通通訊社２日專訊》美銀美林發表報告指，中美貿易戰升溫對中國增長的短期損害已
趨明顯，再加上美國利率將持續上升，中國政府可能允許並依賴人民幣貶值支撐經濟。美銀美林
預估明年第一季人民幣兌美元低至７﹒０５元人民幣，原本預估為６﹒９，預測明年第二季人民
幣會貶到７﹒１，原本預估為６﹒８５。（ｅｙ）
02/10/2018 14:44
【貿易開戰】美銀美林：中國或允人民幣貶值抵禦，明年首季料破７
《經濟通通訊社２日專訊》美銀美林發表報告指，中美貿易戰升溫對中國增長的短期損害已
趨明顯，再加上美國利率將持續上升，中國政府可能允許並依賴人民幣貶值支撐經濟。美銀美林
預估明年第一季人民幣兌美元低至７﹒０５元人民幣，原本預估為６﹒９，預測明年第二季人民
幣會貶到７﹒１，原本預估為６﹒８５。（ｅｙ）
|中國故事02/10/2018
【走入大灣區】中科零壹：政府多重補貼促創科 惟與港合作未暢順
|FOCUS02/10/2018
【FOCUS】搞掂加國侵侵更「得戚」 增長前景黯央媽或降息？
|興證快訊02/10/2018
本港加息周期展開
|國際動態02/10/2018
揭抗癌關鍵 美日專家奪醫學獎
|生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】10月吼買油股油服股 濠賭股可炒「黃金周」
|生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】港股九月跌百點五連挫 十月或略升二萬九受阻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰