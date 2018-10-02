【貿易開戰】美銀美林：中國或允人民幣貶值抵禦，明年首季料破７

《經濟通通訊社２日專訊》美銀美林發表報告指，中美貿易戰升溫對中國增長的短期損害已

趨明顯，再加上美國利率將持續上升，中國政府可能允許並依賴人民幣貶值支撐經濟。美銀美林

預估明年第一季人民幣兌美元低至７﹒０５元人民幣，原本預估為６﹒９，預測明年第二季人民

幣會貶到７﹒１，原本預估為６﹒８５。（ｅｙ）

