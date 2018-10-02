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02/10/2018 14:44

【貿易開戰】美銀美林：中國或允人民幣貶值抵禦，明年首季料破７

　　《經濟通通訊社２日專訊》美銀美林發表報告指，中美貿易戰升溫對中國增長的短期損害已
趨明顯，再加上美國利率將持續上升，中國政府可能允許並依賴人民幣貶值支撐經濟。美銀美林
預估明年第一季人民幣兌美元低至７﹒０５元人民幣，原本預估為６﹒９，預測明年第二季人民
幣會貶到７﹒１，原本預估為６﹒８５。（ｅｙ）

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