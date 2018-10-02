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02/10/2018 08:39

【聚焦數據】中國９月官方ＰＭＩ降至５０﹒８低預期，７個月低　

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布，９月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降
至５０﹒８％，創７個月新低，並低於市場預期的５１﹒２％，亦低於８月的５１﹒３。雖然製
造業仍持續位於擴張區間，但增速有所放緩，尤其是進出口景氣度繼續回落，顯示貿易摩擦持續
發酵的負面影響可能開始顯現，加之供需擴張略有放緩，經濟短期下行壓力恐有所增加。
　　９月，從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於
臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。
　　生產指數為５３﹒０％，比上月回落０﹒３個百分點，繼續位於臨界點之上，表明製造業生
產增速有所放緩。
　　新訂單指數為５２﹒０％，比上月回落０﹒２個百分點，但仍位於臨界點之上，表明製造業
市場需求擴張步伐有所放慢。
　　原材料庫存指數為４７﹒８％，比上月下降０﹒９個百分點，繼續位於臨界點之下，表明製
造業主要原材料庫存降幅有所擴大。
　　從業人員指數為４８﹒３％，低於上月１﹒１個百分點，位於臨界點以下，表明製造業企業
用工量減少。
　　供應商配送時間指數為４９﹒７％，比上月上升０﹒１個百分點，低於臨界點，表明製造業
原材料供應商交貨時間繼續放慢。
　　９月新出口訂單指數和進口指數為４８﹒０％和４８﹒５％，分別低於上月１﹒４和０﹒６
個百分點，景氣度均落至年內低點。

＊非製造業總體保持穩中向好＊

　　９月官方非製造業商務活動指數環比上升０﹒７個百分點至５４﹒９，高於上月的５４﹒２
，持續位於擴張區間。表明非製造業總體繼續保持穩中向好的發展勢頭。
　　分行業看，服務業商務活動指數為５３﹒４％，與上月持平，服務業繼續保持穩定增長。從
行業大類看，零售業、航空運輸業、郵政業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟
件信息技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於５５﹒０％以上的較高景氣區間，業
務總量增長較快。道路運輸業、資本市場服務、房地產業等行業商務活動指數繼續位於臨界點以
下，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為６３﹒４％，比上月上升４﹒４個百分點，建築
業生產活動明顯加快。（ｃｔ）

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