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02/10/2018 09:22

【數據解讀】統計局：製造業平穩惟增速放緩，摩擦礙進出口貿易

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布，９月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降
至５０﹒８，環比回落０﹒５點，創７個月新低，並低於市場預期的５１﹒２，亦低於８月的
５１﹒３。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為，中國製造業繼續運行在景
氣區間，製造業總體延續擴張態勢，但增速有所放緩。
　　趙表示製造業基本面總體平穩，有１４個行業的ＰＭＩ位於擴張區間，其中醫藥、專用設備
、電氣機械器材等製造業ＰＭＩ均位於５３﹒５以上，增速較快。有色金屬冶煉及壓延加工、通
用設備、木材加工及傢俱等製造業ＰＭＩ繼續位於收縮區間。
　　生產指數和新訂單指數為５３和５２，分別比上月回落０﹒３和０﹒２個百分點，趙解讀指
供需持續保持景氣狀態，但擴張略有放緩。
　　在進出口方面，新出口訂單指數和進口指數為４８和４８﹒５，分別低於上月１﹒４和
０﹒６個百分點，景氣度均落至年內低點，同時近期波羅的海乾散貨運價指數（ＢＤＩ）大幅回
落，表明國際貿易摩擦持續發酵對全球貿易產生了一定負面影響。
　　至於原材料採購成本，主要原材料購進價格指數為５９﹒８，比上月上升１﹒１個百分點，
出廠價格指數為５４﹒３，與上月持平，均為年內高點。其中石油加工、黑色金屬冶煉及壓延加
工等上遊行業兩個價格指數位於６３及以上的高位景氣區間。趙表示，主要原材料購進價格指數
和出廠價格指數差值連續兩個月擴大，表明製造業原材料價格上漲快於產品出廠價格，對部分中
下游企業利潤受到一定影響。
　　大型企業ＰＭＩ為５２﹒１，與上月持平，今年以來該指數始終位于于５２及以上，且本月
生產指數和新訂單指數環比均有所提升，是製造業保持擴張的主要動力；中型企業ＰＭＩ為
４８﹒７，低於上月１﹒７點，位於收縮區間；小型企業ＰＭＩ為５０﹒４，高於上月０﹒４點
，連續兩個月上升。（ｅｙ）

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