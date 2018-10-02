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02/10/2018 18:51

【聚焦人幣】離岸人民幣表現波動，急跌後回升，現報６﹒８８７８

　　《經濟通通訊社２日專訊》離岸人民幣表現波動，於下午四時後跌幅曾一度擴大至低位
６﹒９０４８，跌８８點子。及後匯價即獲支持，在下午６時２６分，離岸人民幣回升兌１美元
報６﹒８８７８。（ｅｎ）

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