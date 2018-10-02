【ＦＯＣＵＳ】搞掂加國侵侵更「得戚」，增長前景黯央媽或降息？

【ＦＯＣＵＳ】隨著美國、加拿大在９月３０日「死限」前一刻就修訂北美自由貿易協定

（Ｎａｆｔａ）達成一致，搞掂美墨加高達１﹒２萬億美元貿易額的侵侵，順勢「得戚」表示，

「中國希望與美國談判，但對美國來說為時尚早（ｉｔ’ｓ ｔｏｏ ｅａｒｌｙ ｔｏ

ｔａｌｋ）。」

中美重啟談判希望愈見渺茫，有機構已將雙方對峙的最壞預測調整至２０１９年美國對所有

中國商品課徵２５％關稅，並料會拖累人幣兌美元跌至逾１０年最低水平。無獨有偶，９月官方

及財新製造業ＰＭＩ分別跌至７個月及１６個月新低，其中新出口訂單急降，顯示貿易戰衝擊陸

續有來。



＊「非市場經濟國家」條款似針對中國＊



美墨、美加分別達成協定，令有２５年歷史的北美自由貿易協定得以延續，並由ＮＡＦＴＡ

升級為ＵＳＭＣＡ。跟美墨８月達成的新版協定類似，美加最新達成的協定對幾項侵侵一直詬病

的領域作出重大修正，包括汽車製造業、勞工標準、知識產權保護、環境保護、數字經濟等。

除了同樣將汽車零部件的區域自產率由舊ＮＡＦＴＡ的６２﹒５％提高至７５％，並要求

４０％－４５％的零部件由時薪不低於１６美元的工人生產，加拿大並做出重大讓步，同意開放

該國３﹒５％的乳製品市場予美國奶農；作為交換，美國將加拿大可享汽車關稅豁免額由２００

萬輛增至２６０萬輛，如出於國家安全原因須向外國進口汽車徵收２５％關稅。

此外，加拿大同意提高美國跨境貨運的微量（Ｄｅ Ｍｉｎｉｍｉｓ）免稅額由２０加元至

４０加元，為１９８５年首次，此舉有利美國中小企業。

值得一提的是，協定還規定，「任何締約方如與非市場經濟國家簽訂自由貿易協定，應允許

其他締約方在６個月通知期後終止本協定」，被視作美國拉攏貿易夥伴孤立中國，摩通駐紐約全

球經濟研究主管Ｄａｖｉ Ｈｅｎｓｌｅｙ就指，下一步將是以更廣泛的聯盟來全力打擊中國。



＊ＰＭＩ顯貿易戰衝擊，內銀全線急挫＊



該行並採用新的預測基線，即美國最終對所有中國商品課徵２５％的關稅，中國央行可能會

追求較為寬鬆的貨幣政策以支撐經濟增長，這將令人民幣匯率於２０１９年９月下看７﹒１９。

最新公布的９月中國官方及財新製造業ＰＭＩ雙雙低於預期，財新ＰＭＩ更直逼５０的榮枯

線。其中，官方製造業ＰＭＩ的出口訂單指數由８月的４９﹒４降至４８﹒０，為連續４個月萎

縮；財新新出口訂單指數更大幅回落至２０１６年２月以來低位，預計１０月數據大概率隨

「２０００億美元」徵稅效應發酵而更差。

不過，當局稍早發布的《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，以及美國國防部長

馬蒂斯據報取消原定１０月的對華訪問，顯示中美關係持續緊張，並引發市場對當局推出更多政

策刺激經濟的猜想。除了更多的基礎設施投資，甚至還包括下調基準利率，港股內銀早市全線急

挫，是巧合還是預警，值得留意。（經濟通通訊社 俞瑾）

