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即市新聞

02/10/2018 16:35

【本港樓市】匯豐銀行連續２０個月蟬聯現樓按揭冠軍

　　《經濟通通訊社２日專訊》回顧第三季各大銀行的表現，根據經絡按揭轉介研究部及土地註
冊處最新資料顯示，９月份現樓按揭宗數為８４０９宗，較８月份的９３６７宗減少９５８宗或
１０﹒２％，已連續兩個月錄得下跌，不過對比去年同期的８２６２宗，則輕微上升１４７宗或
１﹒８％。而９月份樓花按揭宗數則比８月份增加逾一倍，由上月的４０３宗增加至今個月的８
３２宗，增幅為４２９宗或１０６﹒５％，對比去年同期的７７４宗，亦增加５８宗或
７﹒５％。
　　以今年首九個月計算，今年的現樓及樓花註冊數字尚未超越去年同期的水平。首九個月的現
樓註冊數字為７６８６６宗，較去年同期的７９９５４宗減少３０８８宗或３﹒９％；而首九個
月樓花註冊數字則錄得６２９１宗，較去年同期的９０１０宗下跌２７１９宗及３０﹒２％。

＊現樓三甲位置不變，東亞連續兩月取得樓花冠軍寶座＊

　　銀行市佔率方面，現樓的三甲位置依然屹立不倒。匯豐銀行以市佔率達２３﹒５％、連續２
０個月蟬聯現樓冠軍，而亞軍則由中銀（０２３８８）以市佔率１７﹒８％奪得，恆生（０００
１１）以１４﹒８％市佔率奪得季軍寶座。第四名及第五名的銀行分別為渣打香港以市佔率達８
﹒８％及由市佔率達７﹒４％的東亞銀行（０００２３）奪得。
　　而樓花市佔率仍然由東亞銀行取得第一名的佳績。自上月匯豐銀行失去連續２５個月蟬聯樓
花市佔率冠軍寶座後，東亞連續兩個月奪得冠軍。９月份東亞銀行以２０﹒２％市佔率排名榜首
，匯豐則以市佔率１８﹒６％屈居亞軍，而季軍由恆生以１２﹒５％市佔率奪得。

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