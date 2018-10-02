《經濟通通訊社２日專訊》嘉里建設（００６８３）宣布，何文田大型住宅「皓畋」成功透
過招標方式，以８８００萬元售出第７座２６樓Ａ室空中庭園大宅，刷新項目成交價記錄。以實
用面積計算，該單位的成交呎價達５９５８０元，同時亦再創項目成交呎價新高。
該售出空中庭園大宅為連裝修特色單位，實用面積１４７７平方呎，四房雙套間隔，客飯廳
為橫向設計，連接面積７６７平方呎４的前庭，栽種庭園植物。（ｃｙ）
02/10/2018 15:42
【本港樓市】嘉里何文田「皓畋」成交呎價近６萬元，再創新高
《經濟通通訊社２日專訊》嘉里建設（００６８３）宣布，何文田大型住宅「皓畋」成功透
過招標方式，以８８００萬元售出第７座２６樓Ａ室空中庭園大宅，刷新項目成交價記錄。以實
用面積計算，該單位的成交呎價達５９５８０元，同時亦再創項目成交呎價新高。
該售出空中庭園大宅為連裝修特色單位，實用面積１４７７平方呎，四房雙套間隔，客飯廳
為橫向設計，連接面積７６７平方呎４的前庭，栽種庭園植物。（ｃｙ）
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