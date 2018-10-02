《經濟通通訊社２日專訊》博駿（０１７５８）宣布，預期截至今年８月底止年度純利按年
減少約５５％至６５％，主要由於三所於２０１８╱２０１９學年開始營運的新成立學校的開辨
成本等。
公司將於１１月底前公布業績。（ｈｍ）
02/10/2018 08:14
【企業盈警】博駿（０１７５８）料年度純利減少５５％至６５％
《經濟通通訊社２日專訊》博駿（０１７５８）宣布，預期截至今年８月底止年度純利按年
減少約５５％至６５％，主要由於三所於２０１８╱２０１９學年開始營運的新成立學校的開辨
成本等。
公司將於１１月底前公布業績。（ｈｍ）
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