【企業盈警】博駿（０１７５８）料年度純利減少５５％至６５％

《經濟通通訊社２日專訊》博駿（０１７５８）宣布，預期截至今年８月底止年度純利按年

減少約５５％至６５％，主要由於三所於２０１８╱２０１９學年開始營運的新成立學校的開辨

成本等。

公司將於１１月底前公布業績。（ｈｍ）

