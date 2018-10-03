《經濟通通訊社３日專訊》美國國務院稱，國務卿蓬佩奧本周末將前往北韓，與北韓最高領
導人金正恩商談去核化問題。
蓬佩奧還將在１０月６至８日出訪日本、南韓及中國，將通報與北韓磋商的結果。蓬佩奧在
東京將會晤日本首相安倍晉三及外務大臣河野太郎，在首爾將會見南韓總統文在寅及外交部長官
康京和，而在北京將會見同級別官員討論地區及全球問題。（ｍｎ）
03/10/2018 09:11
【朝鮮局勢】美國國務卿蓬佩奧本周末前往北韓，談論去核化問題
《經濟通通訊社３日專訊》美國國務院稱，國務卿蓬佩奧本周末將前往北韓，與北韓最高領
導人金正恩商談去核化問題。
蓬佩奧還將在１０月６至８日出訪日本、南韓及中國，將通報與北韓磋商的結果。蓬佩奧在
東京將會晤日本首相安倍晉三及外務大臣河野太郎，在首爾將會見南韓總統文在寅及外交部長官
康京和，而在北京將會見同級別官員討論地區及全球問題。（ｍｎ）
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