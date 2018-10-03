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03/10/2018 14:21

【意國新危機】傳意大利向歐盟屈服，２０２１年赤字目標降至２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述意大利內閣會議報道，意大利政府將屈服於歐盟的壓
力，在２０２１年將預算赤字削減至國內征產總值的２％，放棄未來三年擴大赤字的計劃。
　　歐元結束連續５日跌勢，升０﹒４％至１﹒１５８３美元。
　　此前意大利副總理兼五星運動領導人迪馬約曾表示，不會改變２﹒４％的赤字目標，以便為
選舉承諾提供資金，包括減稅、向窮人提供最低收入並有效降低退休年齡。（ｍｎ）

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