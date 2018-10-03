《經濟通通訊社３日專訊》法國歐盟事務部長Ｎａｔｈａｌｉｅ Ｌｏｉｓｅａｕ表示，英
國及歐盟對約８５％的脫歐協議達成一致，相信仍有可能達成好的協商，但剩下的時間不多。
他指，英國內部對脫歐存在政治分歧，最終達成無協議脫歐仍然是有可能的，但此並不擔心
，歐盟亦正努力阻止與英國聯繫的惡化。（ｍｎ）
03/10/2018 15:40
【脫歐之後】法國歐盟事務部長：仍有可能達成好的英國脫歐協議
《經濟通通訊社３日專訊》法國歐盟事務部長Ｎａｔｈａｌｉｅ Ｌｏｉｓｅａｕ表示，英
國及歐盟對約８５％的脫歐協議達成一致，相信仍有可能達成好的協商，但剩下的時間不多。
他指，英國內部對脫歐存在政治分歧，最終達成無協議脫歐仍然是有可能的，但此並不擔心
，歐盟亦正努力阻止與英國聯繫的惡化。（ｍｎ）
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