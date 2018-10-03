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03/10/2018 11:46

【康宏風暴】蔡志明不滿康宏所指郭曉群是其代理人

　　《經濟通通訊社３日專訊》「玩具大王」旭日國際主席蔡志明，據悉他今年８月向高院申請
要加入康宏案件自願申請為被告之一，表示不滿康宏所指郭曉群是他的代理人（ｎｏｍｉｎｅｅ
）。其申請將於今年１１月１日於高院聆訊。
　　康宏（０１０１９）去年底控告前執董曹貴子、第二大股東郭曉群等２８人，指曹貴子違反
誠信，挪用公司資金作不當貸款等。蔡志明表示，對方無意在法庭文件刪去對他的錯誤指控。尤
其當中指出郭曉群是蔡志明代理人（ｎｏｍｉｎｅｅ）。
　　蔡志明在８月２４日申請加入康宏案，令有關爭議獲得充討論。（ｋｔ）

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