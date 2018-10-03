【本港樓市】呂志和：有多個土地選項，但要問先救海豚抑或自己

《經濟通通訊社３日專訊》嘉華國際（００１７３）主席呂志和出席公開場合時重申，現時

樓市情況，有能力置業自住買樓是可以的，但認為炒賣並不是時候。

對於政府早前展開土地大辯論，他表示，政府進行土地大辯論，派員落區聽意見及做相關研

究，但香港其實有很多土地，他反問，是否需要那麼多綠化地、棕地及農地，是否要先拯救海豚

抑或先拯救自己，香港擁有這麼多土地為何不做？（ｋｉ）

