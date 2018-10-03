【本港樓市】９月樓宇買賣觸３０月新低，較６月高位挫近半

《經濟通通訊社３日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，本地加息已成定局，料未來

只會溫和緩升，惟貿易戰及港府政策市尚存變數，整體樓宇買賣短期內料維持在低位整固徘徊。

根據土地註冊處數據所得，９月份全港共錄４７９５宗樓宇買賣登記，較８月份的６６８０宗大

減２８％，連跌三個月兼創自２０１６年四月以來的３０個月新低，並較６月份時的高位

９２４７宗急挫近半（４８％），反映樓市交投非常低迷。上月整體物業登記總值相應減少

２６％，僅錄４５８﹒１２億元，亦為過去１９個月以來最少。



＊預料１０月再微跌約５％＊



陳海潮稱，在一二手相互增減之下，冀盼１０月份整體樓宇買賣登記跌勢可望收窄，料全月

或將再微跌約５％，下試４５００至４６００宗的水平。

一手私宅市場買賣登記量持續回落，惟跌幅在各類物業中相對輕微，表現已跑贏整體大市。

數據顯示，９月份一手私宅買賣登記共錄１２３５宗，按月減少１６％；而月內相關登記總值跌

幅極為輕微，只跌０﹒２５％至１８０﹒３６億元。



＊二手私宅買賣１３個月來首度跌破３千宗大關＊



至於二手私宅市場方面，表現最為遜色，已連跌４個月，且跌幅持續加劇，反映不利因素的

影響持續浮現，並需面對來自一手市場的激烈競爭。９月份，二手私宅買賣合約登記僅錄得

２０９６宗，按月顯著急挫３２％，創下３０個月來最少的紀錄，亦為１３個月以來首度跌破

３０００宗大關；而登記總值亦同步回落３５％，全月僅錄得１８４﹒２７億元，亦為１９個月

以來的新低。

非住宅市場在貿易戰及息口趨升下，投資買賣氣氛亦急速轉淡，當中尤以純車位的跌幅最明

顯，工、商、舖三大類別亦出現不同程度的跌勢。綜合計算，整體工商舖及其他類別物業上月登

記只有１１９９宗，較８月份下挫２９％。至於月內涉及登記金額大減４２％至８０﹒１０億元

，反映貿易戰對工商舖物業的影響不可忽視。（ｃｌ）

