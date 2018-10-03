《經濟通通訊社３日專訊》高鐵香港段迎來開通後首個十一黃金周。入境處數據顯示，昨天
（２日）經西九龍站出入境的旅客約７﹒６萬人次，略低於１０月１日的７﹒８萬人次，仍未達
至預期每日平均８萬人次的客量。（ｃｌ）
03/10/2018 09:53
【高鐵開通】黃金周次日經西九出入境旅客人數回落至７﹒６萬人次
《經濟通通訊社３日專訊》高鐵香港段迎來開通後首個十一黃金周。入境處數據顯示，昨天
（２日）經西九龍站出入境的旅客約７﹒６萬人次，略低於１０月１日的７﹒８萬人次，仍未達
至預期每日平均８萬人次的客量。（ｃｌ）
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