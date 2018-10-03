【新股上市】新昌創展（１７８１）暗盤收市升７至１０％

《經濟通通訊社３日專訊》新昌創展（０１７８１）明日（４日）於主板掛牌，於輝立交易

場暗盤交易，收報１﹒１８元，較招股價１﹒１元高出７﹒３％。每手２０００股，不計手續費

賺１６０元。

該股於耀才暗盤交易場，收報１﹒２１元，較招股價高出１０％，每手不計手續費賺２２０

元。（ｃｈ）

