【本港樓市】９月份住宅買賣合約總值按月下跌２０﹒７％

《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處公布，９月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買

賣合約共４７９９份，較８月份下跌２８﹒２％，與去年９月比較，亦下跌３６﹒４％。９月份

的樓宇買賣合約總值４５５億元，按月下跌２５﹒４％，按年亦下跌１９﹒６％。

上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔３５００份，按月下跌２７﹒４％，按年亦下跌

３７﹒８％。９月份的住宅樓宇買賣合約總值３７１億元，按月下跌２０﹒７％，按年亦下跌

１８﹒１％。（ｃｌ）

