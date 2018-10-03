《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處公布，９月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買
賣合約共４７９９份，較８月份下跌２８﹒２％，與去年９月比較，亦下跌３６﹒４％。９月份
的樓宇買賣合約總值４５５億元，按月下跌２５﹒４％，按年亦下跌１９﹒６％。
上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔３５００份，按月下跌２７﹒４％，按年亦下跌
３７﹒８％。９月份的住宅樓宇買賣合約總值３７１億元，按月下跌２０﹒７％，按年亦下跌
１８﹒１％。（ｃｌ）
03/10/2018 15:37
【本港樓市】９月份住宅買賣合約總值按月下跌２０﹒７％
《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處公布，９月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買
賣合約共４７９９份，較８月份下跌２８﹒２％，與去年９月比較，亦下跌３６﹒４％。９月份
的樓宇買賣合約總值４５５億元，按月下跌２５﹒４％，按年亦下跌１９﹒６％。
上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔３５００份，按月下跌２７﹒４％，按年亦下跌
３７﹒８％。９月份的住宅樓宇買賣合約總值３７１億元，按月下跌２０﹒７％，按年亦下跌
１８﹒１％。（ｃｌ）
|香港政情03/10/2018
【施政前瞻】羅兵咸籲全面檢討稅制 對大灣區港企豁免內地所得稅
|FOCUS03/10/2018
【FOCUS】意大利「挑機」歐盟 多事之秋新興市場亦著涼
|中國故事03/10/2018
【逃稅風波】逃稅案遭國稅局罰近9億元 范冰冰致歉：完全接受處罰
|中國故事03/10/2018
【走入大灣區】暨大創業平台助港澳青年追尋「創業夢」
|生財有道03/10/2018
無懼失落藍籌 中國燃氣準備點火
|生財有道03/10/2018
國務院加持鐵路業 中國通號獲起動訊號
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰