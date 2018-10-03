【本港樓市】中原經紀人指數連跌九周，預示樓價見頂調整訊號浮現

《經濟通通訊社３日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本港銀行宣布加息後

首周，中原經紀人指數ＣＳＩ跌破５０點，最新報４６﹒７８點，較上周下跌３﹒６１點。近４

周ＣＳＩ持續處於４５點至５５點好淡爭持區間，最高５４﹒１９點，最低４６﹒７８點。預示

樓價見頂快將完成，調整訊號浮現，估計ＣＳＩ即將跌穿４５點好淡爭持區間下限，樓市下調將

得到確認。



＊有紀錄以來最長連跌＊



隨著土耳其里拉急挫，加上銀行調高Ｈ按封頂息率，近期ＣＳＩ跌幅開始擴大，由

７２﹒５６點跌至４６﹒７８點，連續９周累跌２５﹒７８點，為２０１５年８月有紀錄以來歷

史最長連跌。同期樓價走勢見頂橫行，ＣＣＬ持續於１８８點高位上下窄幅徘徊。近１７周計，

ＣＳＩ由８０點水平下降至４６點左右，期間累跌３３﹒９７點，反映前線經紀人樂觀情緒明顯

降溫。

上次ＣＳＩ進入４５點至５５點好淡爭持區間，是２０１６年１１月份。政府宣布調高住宅

物業印花稅至１５％後，ＣＳＩ隨即跌由８０﹒０９點跌至４６﹒２０點，並連續４周處於４５

點至５５點好淡爭持區間。

中原經紀人指數ＣＳＩ是中原地產前線經紀的意見調查，於每周一進行，周三公布，收集經

紀們對當周市況的預期。（ｃｌ）

