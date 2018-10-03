【夜期時段】即月期指最新報２７０２６點，跌３１點，低水６５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７０１９點，跌３８點，低水７２

點，最新報２７０２６點，跌３１點，低水６５點，合約成交２１５１張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０７８２點，跌３點，低水４點，最新報

１０７７８點，跌７點，低水８點，合約成交６０１張。（ｃｈ）

