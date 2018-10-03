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03/10/2018 11:36

【施政前瞻】取消強積金對沖新方案擬增補貼及將補貼期延至２５年

　　《經濟通通訊社３日專訊》新一份《施政報告》將於下星期三（１０日）公布。有消息指，
政府將會公布改良版的取消強積金對沖新方案，包括把１２年的補貼過渡期延至２５年、補貼金
額則由１７２億元，增加至２９０億元至３００億元之間。政府預計最快在明年底至２０２０年
初提交立法會，最快２０２２年實施。
　　政府早前已就取消強積金對沖提出初步構思，該方案設１２年過渡期，並提供兩層共１７２
億元補貼。（ｃｗ）

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