【施政前瞻】取消強積金對沖新方案擬增補貼及將補貼期延至２５年

《經濟通通訊社３日專訊》新一份《施政報告》將於下星期三（１０日）公布。有消息指，

政府將會公布改良版的取消強積金對沖新方案，包括把１２年的補貼過渡期延至２５年、補貼金

額則由１７２億元，增加至２９０億元至３００億元之間。政府預計最快在明年底至２０２０年

初提交立法會，最快２０２２年實施。

政府早前已就取消強積金對沖提出初步構思，該方案設１２年過渡期，並提供兩層共１７２

億元補貼。（ｃｗ）

