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03/10/2018 12:18

【施政前瞻】林鄭指施政報告將對航運界提出支援措施

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府將於下周三（１０日）公布《施政報告》。行政長官林鄭月
娥今出席一論壇時表示，葵涌貨櫃碼頭的吞吐量，近年在國際上的排名由全球第一下跌至第五位
，業界正面對一定的挑戰，而下星期公布的《施政報告》將會提出對業界的支援措施。
　　林鄭月娥又指，中美貿易戰無可避免影響到香港的航運轉口業，政府會密切留意情況，為業
界提供支援。（ｃｗ）

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