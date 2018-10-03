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03/10/2018 09:23

【上海專電】上海虹橋綜合交通樞紐客流量達１４５萬人次再創新高

　　《經濟通通訊社記者林雯婕３日上海專電》上海虹橋商務區管委會虹橋樞紐應急響應中心公
布，１０月１日虹橋樞紐總客流達１４５萬人次，再創新高。其中，航空到發１１﹒９６萬人次
；鐵路到發５２﹒５５萬人次，長途到發２﹒６８萬人次，地鐵進出站４１﹒７１萬人次。
　　此前的峰值出現在今年的４月２８日，總客流為１４０﹒２３萬人次。

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