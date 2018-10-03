【逃稅風波】范冰冰發致歉信：完全接受處罰，盡全力籌措資金

《經濟通通訊社３日專訊》內地藝人范冰冰中午在微博發致歉信，表示將按照稅務部門的最

終處罰決定，盡全力克服一切困難，籌措資金，補繳稅款，繳納罰款，她又指自己「經過深刻反

思、反省，對自己的所作所為深感羞愧、內疚，向大家誠懇道歉。」

《新華社》今日公布，范冰冰「陰陽合同」案事實已經查清，范冰冰在電影《大轟炸》中實

際取得片酬３０００萬元（人民幣．下同），其中２０００萬元以拆分合同方式偷逃個人所得稅

６１８萬元，少繳營業稅及附加１１２萬元，合計７３０萬元。此外，稅務局還查出范冰冰及其

擔任法定代表人的企業少繳稅款２﹒４８億元，其中偷逃稅款１﹒３４億元。

江蘇省稅務局對范冰冰及其擔任法定代表人的企業追繳稅款２﹒５５億元，加收滯納金

０﹒３３億元；對范冰冰採取拆分合同手段隱瞞真實收入偷逃稅款處４倍罰款計２﹒４億元，對

其利用工作室帳戶隱匿個人報酬偷逃稅款處３倍罰款計２﹒３９億元；對其擔任法定代表人的企

業少計收入偷逃稅款處１倍罰款計９４﹒６萬元；對其擔任法定代表人的兩戶企業未代扣代繳個

人所得稅和非法提供便利協助少繳稅款各處０﹒５倍罰款，分別計０﹒５１億元、０﹒６５億元

，以上罰款合共８﹒８４億元。當局並稱，若及時還清稅款，范冰冰可免刑責。（ｃｔ）

