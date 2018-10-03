《經濟通通訊社３日專訊》據外電報道，中國政府已任命１２家投資銀行負責安排在香港發
行美元主權債券，當中包括中國銀行、高盛、德意志銀行、建設銀行、交通銀行、中金公司、摩
根大通、中國信托商業銀行、瑞穗證券、渣打銀行、匯豐及東方匯理銀行。
報道又指，將在１０月９日於香港舉行一場固定收益投資者說明會。
國家財政部早前公布，獲國務院批准，在香港發行３０億美元主權債券，並在港交所掛牌。
（ａｃ）
03/10/2018 15:24
【聚焦人幣】中國政府任命１２家投行負責在香港發行美元主權債券
《經濟通通訊社３日專訊》據外電報道，中國政府已任命１２家投資銀行負責安排在香港發
行美元主權債券，當中包括中國銀行、高盛、德意志銀行、建設銀行、交通銀行、中金公司、摩
根大通、中國信托商業銀行、瑞穗證券、渣打銀行、匯豐及東方匯理銀行。
報道又指，將在１０月９日於香港舉行一場固定收益投資者說明會。
國家財政部早前公布，獲國務院批准，在香港發行３０億美元主權債券，並在港交所掛牌。
（ａｃ）
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