【聚焦人幣】中國政府任命１２家投行負責在香港發行美元主權債券

《經濟通通訊社３日專訊》據外電報道，中國政府已任命１２家投資銀行負責安排在香港發

行美元主權債券，當中包括中國銀行、高盛、德意志銀行、建設銀行、交通銀行、中金公司、摩

根大通、中國信托商業銀行、瑞穗證券、渣打銀行、匯豐及東方匯理銀行。

報道又指，將在１０月９日於香港舉行一場固定收益投資者說明會。

國家財政部早前公布，獲國務院批准，在香港發行３０億美元主權債券，並在港交所掛牌。

（ａｃ）

