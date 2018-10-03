《經濟通通訊社３日專訊》特斯拉汽車（Ｔｅｓｌａ）周二（２日）公布，旗下第三季汽車
產量達到紀錄高位，但稱由於中美貿易戰問題，該公司在中國銷售汽車面臨考驗，可能迫使公司
加快在上海設廠的計劃。特斯拉表示，計及關稅及海運成本，與在中國產汽車相比，特斯拉的成
本劣勢達到５５％至６０％。
特斯拉第三季汽車產量超過８萬輛，較上季大增５０％，至今累計已發貨８﹒３５萬輛，超
過了分析師預期。（ｅｙ）
03/10/2018 09:04
【貿易開戰】特斯拉：關稅削旗下汽車在華競爭力，或加快在滬設廠
《經濟通通訊社３日專訊》特斯拉汽車（Ｔｅｓｌａ）周二（２日）公布，旗下第三季汽車
產量達到紀錄高位，但稱由於中美貿易戰問題，該公司在中國銷售汽車面臨考驗，可能迫使公司
加快在上海設廠的計劃。特斯拉表示，計及關稅及海運成本，與在中國產汽車相比，特斯拉的成
本劣勢達到５５％至６０％。
特斯拉第三季汽車產量超過８萬輛，較上季大增５０％，至今累計已發貨８﹒３５萬輛，超
過了分析師預期。（ｅｙ）
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