【貿易開戰】美國擬就人權問題向中國實施科技出口限制

《經濟通通訊社３日專訊》中國被指強硬打壓在新疆的維吾爾族人，建立大量「再教育營」

拘禁維族人，事件經外媒報道後備受外界關注。據《路透》報道，美國商務部長羅斯表示，中國

政府通過美國出口的科技產品，以監視和拘禁來自少數民族的穆斯林，特朗普政府正在檢視管制

這類技術出口的方法，期望能在本季前公布出口管理規則修正案。

羅斯說，檢視內容包括評估是否將中國個人、企業等列入必須遵守特別許可證要求的實體清

單、重修許可證政策，與更新為保護人權而管制的科技清單。（ｅｙ）（ｚｚ）

