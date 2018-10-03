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03/10/2018 10:26

【逃稅風波】范冰冰逃稅案遭國稅局罰近９億元，經紀人涉犯罪受查

　　《經濟通通訊社３日專訊》范冰冰「陰陽合同」問題在內地影視界掀起軒然大波，各家影視
工作室因查稅問題人人自危。《新華社》今日公布，范冰冰「陰陽合同」案事實已經查清，范冰
冰在電影《大轟炸》中實際取得片酬３０００萬元（人民幣．下同），其中２０００萬元以拆分
合同方式偷逃個人所得稅６１８萬元，少繳營業稅及附加１１２萬元，合計７３０萬元。此外，
稅務局還查出范冰冰及其擔任法定代表人的企業少繳稅款２﹒４８億元，其中偷逃稅款１﹒３４
億元。　
　　江蘇省稅務局對范冰冰及其擔任法定代表人的企業追繳稅款２﹒５５億元，加收滯納金
０﹒３３億元；對范冰冰採取拆分合同手段隱瞞真實收入偷逃稅款處４倍罰款計２﹒４億元，對
其利用工作室帳戶隱匿個人報酬偷逃稅款處３倍罰款計２﹒３９億元；對其擔任法定代表人的企
業少計收入偷逃稅款處１倍罰款計９４﹒６萬元；對其擔任法定代表人的兩戶企業未代扣代繳個
人所得稅和非法提供便利協助少繳稅款各處０﹒５倍罰款，分別計０﹒５１億元、０﹒６５億元
，以上罰款合共８﹒８４億元。

＊若及時還清稅款，范冰冰可免刑責＊

　　報道指，由於范冰冰屬於首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰，且此前未因逃避繳納稅款受
罰，只要在規定期限內繳納欠稅，依法不予追究刑事責任；超過規定期限不繳納稅款和滯納金、
不接受行政處罰的，稅務機關將依法移送公安機關處理。　
　　另外，稅務局表示，范冰冰經紀人牟某廣指使公司員工隱匿、故意銷毀涉案公司會計憑證、
會計賬簿，阻撓稅務機關依法調查，涉嫌犯罪。現牟某廣等人已被公安機關依法採取強制措施，
案件正在進一步偵查中。（ｅｙ）

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