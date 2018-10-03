【逃稅風波】范冰冰遭「秋後算帳」，唐德影視華誼兄弟復市勢危

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》一場娛樂圈中人的私怨，揭發出內地知名女星范冰冰

「陰陽合同」醜聞，引發政府查稅風暴。事件發酵逾四個月後，當局選在國慶黃金周長假期公布

查稅結果：范冰冰及其公司被「秋後算帳」，責令按期繳納稅款、滯納金、罰款近９億元人民幣

，是國稅局近年來處理的個人偷逃稅款金額最大的案件。范冰冰如若按時繳款便不用遭受牢獄之

災，但如此重罰，各大影視公司必然更加人心惶惶。

事實上，國家稅務總局已「喊話」，在今年底前自查自糾並到主管稅務機關補繳稅款的影視

企業及相關從業人員，免予行政處罰，不予罰款；拒不糾正的將依法嚴肅處理。

雖然范冰冰事件今日未對香港上市的影業股帶來即時影響，阿里影業（０１０６０）表現冷

靜，沒升跌，橙天嘉禾（０１１３２）升１﹒７％，ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）更漲４％。

但是當國慶假期完結，Ａ股８日復市，范冰冰概念的一眾影視Ａ股相信將遭受重挫。

最大影響相信便是唐德影視（深：３００４２６），范冰冰持有唐德影視１﹒６％股權，為

公司十大自然人股東之一，范冰冰自身亦成為了唐德影視的金漆招牌。受查稅事件影響，相信范

冰冰在未來數年都很難取得廣告代言或影視工作邀約，而其有份參演、命運多舛的電視劇《巴清

傳》更是上映無期，面臨近７億元人民幣的壞帳，對於唐德影視而言實在是一個重大的負擔。而

更嚴重的是，唐德影視大股東質押率已經達到９７％，若事件刺激公司股價急跌，大股東將遭遇

斬倉危機，將對公司造成更可怕的打擊。

另一個范冰冰概念股，就是影視股龍頭華誼兄弟（深：３０００２７），雖然范冰冰參演的

《手機２》才剛剛開拍，公司大可找其他女明星替演，但是華誼兄弟旗下財務人員因曾參與范冰

冰系公司應急處理而被警方拘留，外界普遍認為，范冰冰和華誼兄弟關係密切，甚至持有華誼兄

弟部分股權。



表列尚未發行的范冰冰影視作品



作品類型 名稱 涉及投資方 狀態

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電視劇 《巴清傳》 唐德影視 上映無期

（又名《贏天下》）



電影 《爵跡２：冷血狂宴》 樂視影業 早前撤檔



電影 《大轟炸》＊ 中影集團 已定檔



電影 《她殺》 大盛國際傳媒 未定檔



電影 《手機２》 華誼兄弟 拍攝中

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＊網傳已刪除范冰冰有關戲份

