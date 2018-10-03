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03/10/2018 10:00

【走入大灣區】暨大創業平台助港澳青年追尋「創業夢」

　　《經濟通通訊社記者吳祉駿３日報道》內地近年創業風盛行，加上國策推動大灣區發展，令
不少港澳青年紛紛北上追尋「創業夢」。
　　內地首個服務港澳台僑青年的創新創業平台「ＷＥ創空間」成立至今已經接近兩年，這個平
台由廣州暨南大學協助推動，主要為該校有意創業的學生提供「保姆式」服務，包括供應辦公場
地、協助學生配對拍檔、尋找融資等，據指平台現時共有７０多個項目，其中５０多個有港澳學
生參與。
　
＊港澳台居住證降創業門檻＊
　
　　來自香港，目前在暨南大學修讀研究員的鄭汶珠就是其中之一，她聯同幾位同學創辦了「日
晞教育科技有限公司」。她指，現時內地很鼓勵學生去創業，暨大會有課程指導學生怎樣創業，
提供的資源也很全面，機遇亦相對較多，如果公司不夠資金，學校會協助尋找融資；暨大亦不時
會召開研討會，聯繫學生與投資者。
　　她又特別提到，自「港澳台居民居住證」出台後，港澳市民在內地投資創業變得更加方便，
尤其在內地辦理公司文件、申請貸款等的程序變得相對簡單，而且所須的行政雜費亦會大幅減低

　
＊內地影視圈有前景，港澳青年願放手一搏＊
　
　　「薪傳文化傳播公司」同樣是從暨大「ＷＥ創空間」走出來，該公司成立約兩年，團隊現時
有２０人。來自香港的創始人陳穎坦言，在內地創業的薪金一定不及其他朋友，但他認為內地的
影視圈仍充滿前景，在廣州能追尋自己的夢，寧願放棄現時的收入亦想「趁後生搏一搏」；來自
澳門的龍嘉慧亦認為，澳門市場比較局限，留在內地會有更多機會。

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