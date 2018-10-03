《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴董事局主席兼創始人馬雲於世貿（ＷＴＯ）發表講話時
稱，不斷升級的貿易戰影響可能是重大且持久的，更揚言其影響可能會持續２０年。（ｅｎ）
03/10/2018 08:30
【貿易開戰】馬雲：中美貿易戰可能會帶來持續２０年影響
《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴董事局主席兼創始人馬雲於世貿（ＷＴＯ）發表講話時
稱，不斷升級的貿易戰影響可能是重大且持久的，更揚言其影響可能會持續２０年。（ｅｎ）
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