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03/10/2018 18:56

【貿易開戰】外交部：美國國務卿蓬佩奧將於１０月８日訪華

　　《經濟通通訊社３日專訊》外交部發言人華春瑩宣布，經中美雙方商定，美國國務卿蓬佩奧
將於１０月８日對中國進行訪問。中美雙方將就中美關係、國際和地區問題交換意見。（ｅｎ）

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