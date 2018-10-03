【ＦＯＣＵＳ】意大利「挑機」歐盟，多事之秋新興市場亦著涼

【ＦＯＣＵＳ】１０月的歐洲直面多事之秋－－除了英國保守黨大會就脫歐議題「內訌」升

級，歐盟第三大經濟體意大利亦因激進預算案上演股債雙殺，疑歐派議員關於「自己的貨幣」的

聲音，更拖累歐元兌美元連跌５日。

一邊是背負高達２﹒４萬億歐元債務的意大利引發「歐債危機２﹒０」的擔憂，另一邊是弱

歐元推升美匯直逼９６大關，蝴蝶效應下印尼盾失守１５０００水平，錄９８亞洲金融風暴以來

新低。早前錄１５年最大單日升幅的港匯再現反轉，早市低見７﹒８３９６。



＊違諾擴赤字，民粹政府企硬＊



自兩大民粹主義政黨「五星運動（（５－Ｓｔａｒ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ））」和「北方聯盟

（Ｌｅａｇｕｅ）」３月於意大利大選勝出，歐盟對「壞孩子」的擔心，終於隨著兩黨就聯合政

府首份預算案確定未來三年赤字為２０１９年ＧＤＰ的２﹒４％變為現實。

儘管２﹒４％並未超出歐盟３％的紅線，但新政府不惜違背上屆政府有關赤字不逾１﹒９％

的承諾，已挑戰布魯塞爾的權威，並招致歐盟執委會批評。正在盧森堡開會的歐元區各國財長就

警告，意大利需小心遵守財政紀律，暗示該預算案月中或不會得到歐盟的批准。

出人意料的是，有選票背書的五星運動領導人、意大利副總理迪馬約（Ｄｉ Ｍａｉｏ）就

企硬稱，「不會改變２﹒４％的赤字目標，我們不會後退一分一毫」；眾議院預算委員會主席博

爾吉（Ｃｌａｕｄｉｏ Ｂｏｒｇｈｉ）更揚言，如意大利擁有自己的貨幣，就能解決債務問題

，似暗示意大利或退出歐元區。

此言一出，意大利１０年期公債收益率周二（２日）升逾３﹒４５厘的四年半高位，與德國

１０年期債息息差擴闊至３００點；意大利銀行股跌至１９個月新低；歐元兌美元一度跌穿

１﹒１５。



＊進退失據恐惡化，推升美匯＊



意大利預算案令歐盟進退失據，皆因與希臘當年３２００億歐元相比，該國債務額達２﹒４

萬億歐元，可謂大到不能倒。若放任其擴大赤字，恐引發新一輪歐債危機，並觸發土耳其之類的

「壞孩子」為了國內選票有樣學樣；但若否決其預算案，又恐令意大利國內民粹主義升溫，更可

能招致脫歐公投。

高盛最新預期，意大利危機將持續惡化，原因有三：一是預算案足以讓投資者重新關注意大

利債券存量的長期可持續性，並增加意大利經濟增長的脆弱性；二是歐洲央行今年底停止買債計

劃，利空意大利債券；三是市場動盪加劇將令意大利債券流動性嚴重惡化，並導致債息愈來愈高

。穆迪亦對意大利評級展望負面，惟淡化其脫歐可能性。

意大利令歐盟如坐針氈，由此引發的蝴蝶效應並傷及一眾新興市場。歐元弱美元強，令印尼

盾兌美元周二失守１５０００水平，錄亞洲金融風暴以來新低；早前企穩的土耳其里拉、南非蘭

特亦重現跌勢。

大環境來看，中國經濟減速疊加貿易戰；美元走強疊加油價上漲；息魔臨港疊加全球流動性

趨緊－－新興市場是將如黑石、花旗預測般迎來反彈，還是如「新興市場之父」麥樸思和匯豐所

言「滿街鮮血」和「相當不舒服」，可能唯有留待時間驗證。（經濟通通訊社 俞瑾）

