【新股上市】新昌創展（０１７８１）暗盤上升，現高招股價２７％

《經濟通通訊社３日專訊》新昌創展（０１７８１）明日（４日）於主板掛牌，現進行暗盤

買賣，暗盤價初段上升。

據輝立交易場資料顯示，開報１﹒１５元，比上市價１﹒１元高出４﹒５％，最新更升至

１﹒４％高出２７﹒３％，以一手２０００股計，不考慮交易費用，每股盈利６００元。

耀才暗盤交易場顯示，現報１﹒５元，較招股價高出３６﹒４％，每手盈利８００元。

新昌創展公開發售部份錄得超額認購約９﹒２５倍，中籤率為２５％，最終以１﹒１元定價

，每手２０００股。（ｋｌ）

