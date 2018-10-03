《經濟通通訊社３日專訊》新昌創展（０１７８１）明日（４日）於主板掛牌，現進行暗盤
買賣，暗盤價初段上升。
據輝立交易場資料顯示，開報１﹒１５元，比上市價１﹒１元高出４﹒５％，最新更升至
１﹒４％高出２７﹒３％，以一手２０００股計，不考慮交易費用，每股盈利６００元。
耀才暗盤交易場顯示，現報１﹒５元，較招股價高出３６﹒４％，每手盈利８００元。
新昌創展公開發售部份錄得超額認購約９﹒２５倍，中籤率為２５％，最終以１﹒１元定價
，每手２０００股。（ｋｌ）
03/10/2018 16:18
【新股上市】新昌創展（０１７８１）暗盤上升，現高招股價２７％
《經濟通通訊社３日專訊》新昌創展（０１７８１）明日（４日）於主板掛牌，現進行暗盤
買賣，暗盤價初段上升。
據輝立交易場資料顯示，開報１﹒１５元，比上市價１﹒１元高出４﹒５％，最新更升至
１﹒４％高出２７﹒３％，以一手２０００股計，不考慮交易費用，每股盈利６００元。
耀才暗盤交易場顯示，現報１﹒５元，較招股價高出３６﹒４％，每手盈利８００元。
新昌創展公開發售部份錄得超額認購約９﹒２５倍，中籤率為２５％，最終以１﹒１元定價
，每手２０００股。（ｋｌ）
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