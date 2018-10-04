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04/10/2018 11:50

【本港經濟】美林：貿易戰對中國經濟影響明年更大，降港經濟預測

　　《經濟通通訊社４日專訊》美銀美林發表研究報告指，中美貿易戰加劇對亞太區經濟帶來溢
出效應，調低亞太區明年經濟增長預測３０點子，中國經濟增長放慢及出口減慢影響亞太區，同
時貿易戰加劇影響商業氣氛及需求。
　　上月２４日美國落實向中國２０００億美元入口實施１０％關稅，明年有關關稅於１月升至
２５％，中國已作出反擊對美國６００億美元入口實施５％至１０％關稅。中美貿易戰加劇對亞
太區帶來影響。雖然增加關稅對中國今年經濟影響溫和，不過，明年貿易戰影響加劇拖累中國經
濟增長，料明年中國經濟增長預測降至６﹒１％，之前為６﹒４％。
　　美林料中國出口及入口會放慢，料中國本土需求亦轉弱，相信中央會推出財政及貨幣政策，
以抵銷貿易戰負面影響。
　　美林表示，因應中美貿易戰加劇，調低香港經濟增長預測，今年由４％降至３﹒８％，明年
由３％降至２﹒７％，貿易保護主義帶來挑戰較預期強，影響本土需求，外圍環境不明朗增加，
影響消費及商業氣氛，最終打擊本土需求。同時貿易戰亦影響香港出口表現，同時香港亦會遇上
中國經濟增長放慢帶來挑戰。同時香港最近亦加最優惠利率，私人消費增長會受壓，因供樓負擔
增加，及樓價因加息而出現調整。（ｃｙ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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