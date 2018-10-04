《經濟通通訊社４日專訊》根據本地媒體報道，今年１月恆地（０００１２）以項目公司股
權轉讓形式，出售屯門掃管笏管翠路住宅官地予恆大（０３３３３），涉及６６億元。
外電引述消息人士指，恆大以該地皮作為抵押品，尋求５２﹒８億元貸款，年期為３﹒５年
，貸款牽頭行為中國光大銀行，貸款金額一半用於支付地價，另一半用作發展該項目。（ｊｎ）
04/10/2018 09:04
【本港樓市】傳恒大抵押屯門掃管笏住宅官地，尋求５２﹒８億貸款
《經濟通通訊社４日專訊》根據本地媒體報道，今年１月恆地（０００１２）以項目公司股
權轉讓形式，出售屯門掃管笏管翠路住宅官地予恆大（０３３３３），涉及６６億元。
外電引述消息人士指，恆大以該地皮作為抵押品，尋求５２﹒８億元貸款，年期為３﹒５年
，貸款牽頭行為中國光大銀行，貸款金額一半用於支付地價，另一半用作發展該項目。（ｊｎ）
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