《經濟通通訊社４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）宣布，根據早前
與美國商務部與安全局於今年６月達成的替代和解協議（ＳＳＡ），昨日德州北區美國地方法院
簽發命令，修改法院於去年３月批准生效的協議，修改包括延長法院任命的監察官的任期至
２０２２年３月２２日；及授予監察官與ＳＳＡ約定的特別合規協調員享有，相同且可以接觸與
遵循《２０１８年出口管制改革法案》、《出口管理條例》和命令相關的特定文件、信息、設施
和人員的權限。（ｓｃ）
04/10/2018 08:16
【中興事件】美國法院延長中興（７６３）監察官任命至２０２２年
《經濟通通訊社４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）宣布，根據早前
與美國商務部與安全局於今年６月達成的替代和解協議（ＳＳＡ），昨日德州北區美國地方法院
簽發命令，修改法院於去年３月批准生效的協議，修改包括延長法院任命的監察官的任期至
２０２２年３月２２日；及授予監察官與ＳＳＡ約定的特別合規協調員享有，相同且可以接觸與
遵循《２０１８年出口管制改革法案》、《出口管理條例》和命令相關的特定文件、信息、設施
和人員的權限。（ｓｃ）
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