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04/10/2018 09:55

【朝鮮局勢】美國務卿對本週末訪問北韓前景感到樂觀

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，對於本周末訪問北韓能為美朝第二次峰
會及北韓無核化帶來進展感到樂觀。
　　蓬佩奧強調，仍要保持對北韓的國際制裁。他表示在上周的聯合國大會上，這個立場得到一
致的支持。（ｍｎ）

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