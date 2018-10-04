【新興市風暴】印尼盾再創逾廿年新低，印度盧比跌至歷史新低

《經濟通通訊社４日專訊》印尼盾再創逾廿年新低，今早一度跌０﹒６％至１５１６０印尼

盾兌一美元，現仍跌０﹒２％。

另一方面，印度盧比創新低，低見７３﹒４１兌一美元，現跌幅收窄，因有傳印度央行疑似

通過商業銀行拋售美元進行干預。（ｍｎ）

