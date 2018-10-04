  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/10/2018 11:49

【新興市風暴】印尼盾再創逾廿年新低，印度盧比跌至歷史新低

　　《經濟通通訊社４日專訊》印尼盾再創逾廿年新低，今早一度跌０﹒６％至１５１６０印尼
盾兌一美元，現仍跌０﹒２％。
　　另一方面，印度盧比創新低，低見７３﹒４１兌一美元，現跌幅收窄，因有傳印度央行疑似
通過商業銀行拋售美元進行干預。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態04/10/2018
美英3科學家主導酶抗體進化 齊奪化學獎
生財有道04/10/2018
走入深水埗將軍澳，共享空間新變奏
中國故事04/10/2018
聯想重拾初心攻商用 冀引領行業智能化
香港政情03/10/2018
【施政前瞻】羅兵咸籲全面檢討稅制 對大灣區港企豁免內地所得稅
FOCUS03/10/2018
【FOCUS】意大利「挑機」歐盟 多事之秋新興市場亦著涼
中國故事03/10/2018
【逃稅風波】逃稅案遭國稅局罰近9億元 范冰冰致歉：完全接受處罰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN