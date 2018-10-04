《經濟通通訊社４日專訊》港元匯價午後進一步轉強，最多升近０﹒０９％至７﹒８３１１
兌１美元，最新報７﹒８３４３，仍升０﹒０４６％。（ｃｌ）
04/10/2018 16:22
【港匯轉勢】港匯午後走高，一度升近０﹒１％至７﹒８３１１
《經濟通通訊社４日專訊》港元匯價午後進一步轉強，最多升近０﹒０９％至７﹒８３１１
兌１美元，最新報７﹒８３４３，仍升０﹒０４６％。（ｃｌ）
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