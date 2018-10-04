【本港樓市】第三季二手私宅均價貼近９００萬元，創紀錄新高

《經濟通通訊社４日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年第三季，二手私宅平均

每宗售價達８９９﹒６８萬元，直扣９００萬元大關，創下１９９６年有紀錄以來的季度新高，

與次季比較按季升７﹒４５％；並較９７年高峰第三季的４２３﹒１萬元升１﹒１３倍；若與

０３年次季（ＳＡＲＳ時期）的歷史低位每宗１５６﹒３７萬元比較，更累升達４﹒７５倍。

根據土地註冊處最新數據，今年第三季全港共錄９２０８宗二手私宅買賣登記，較第二季的

１２９９７宗大跌２９％，為過去４個季度以來首次跌穿１萬宗的水平，亦為連升３季後的首度

回落，且創４季新低，反映了下半年中美貿易戰、息口及政策市的多個利淡因素。成交總值方面

，第三季相應回落２４％，錄得８２８﹒４２億元，同創４個季度新低。



＊第四季買賣登記料按季再挫近四成＊



按樓價劃分，今年第三季在９個樓價組別當中，除了１億元或以上組別錄得２宗的輕微升幅

外，其他８個組別全線回落，跌幅介乎１５－３７％不等。當中以價值３００萬至５００萬元以

內組別的登記量跌幅最大。

按屋苑分析，今年第三季十大活躍成交屋苑買賣登記幾近全線向下，合共只錄得７１８宗登

記，較次季的１０４８宗大跌３１％。

陳海潮指出，目前樓市正處整固期，惟不少業主持貨力強，無意大幅削價求售；另一邊廂則

料有大批新盤在第四季以克制價及貼市價魚貫開售，勢將與二手市場「爭食」。除非二手業主願

意大幅調高議價空間，否則本季３個月內，初步預測每月平均料只有約１９００宗二手私宅成交

，整季買賣登記料僅有約５７００宗，將按季再挫近四成。（ｃｌ）

